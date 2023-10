Ação educativa orienta população mossoroense sobre descarte correto de lixo

A ação aconteceu na avenida Lauro Monte e na rua José Damião, ambas no bairro Santo Antônio; e na avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia e foi coordenada pela Gerência de Educação Ambiental, com participação de integrantes do Tiro de Guerra 07-010. O objetivo é orientar os comerciantes e a população a não descartarem lixo no canteiro central da via. O trabalho consiste numa proposta educativa que visa orientar os comerciantes e a população a descartarem seus resíduos nos horários e dias apropriados e em locais adequados.

O descarte correto de resíduos sólidos foi tema de uma ação educativa promovida pela Prefeitura Municipal de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB), na avenida Lauro Monte e na rua José Damião, ambas no bairro Santo Antônio; e na avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia. A ação, coordenada pela Gerência de Educação Ambiental, contou com participação de integrantes do Tiro de Guerra 07-010 e serviu para orientar os comerciantes e a população a não descartarem lixo no canteiro central da via.



“O objetivo maior dessa parceria com o destacamento do Exército Brasileiro é de melhorar e ampliar as ações do programa ‘Mossoró Limpa’. Nós estamos com três pilares importantes para a população ter conhecimento. O primeiro é de conscientizar a população. O segundo é a gente aumentar o número de equipes para fortalecer a limpeza, e o terceiro pilar seria o de fiscalizar. A gente educa, limpa e depois fiscaliza se realmente o cidadão está contribuindo para a limpeza da cidade”, declarou Miguel Rogério, titular de Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

A princípio, o trabalho consiste numa proposta educativa que visa orientar os comerciantes e a população a descartarem seus resíduos nos horários e dias apropriados e em locais adequados.



Para o comerciante Walter Ferreira, a iniciativa é muito importante para manter a cidade limpa. A participação da população é fundamental. “É boa essa parceria que vocês estão tendo agora com o Tiro de Guerra e o pessoal da limpeza. Essa orientação ao público sobre o descarte do lixo tem que ter os horários apropriados para não botar o lixo antes da hora”, disse.



Márcia Egina, gerente executiva de Educação Ambiental, destaca a importância da campanha educativa que integra o programa “Mossoró Limpa”. “Hoje estamos em um trabalho socioeducativo, realizado aqui no bairro Santo Antônio, informando à população sobre a importância da destinação correta dos resíduos, informando os dias e horários da coleta pública e sensibilizando porta a porta as pessoas sobre a importância de destinar corretamente os seus resíduos, evitando o descarte incorreto na rua, nos canteiros, nas praças”, enfatizou.