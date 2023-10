Prefeitura de Mossoró se reúne com comissão e amplia apoio à Festa de Santa Luzia 2023

A festa da padroeira de Mossoró, Santa Luzia, terá mais uma vez o importante apoio da Prefeitura. O município não só confirmou como ampliou o patrocínio à festa deste ano. O assunto foi tratado durante encontro com a organização do evento na manhã desta quarta-feira (18), no Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência. Entre as novidades estão a integração do “Estação Natal” à festa e fortalecimento da cota de patrocínio, que neste ano aumentou em 50%.



A Festa de Santa Luzia 2023, promovida pela Diocese de Mossoró, acontecerá em dezembro próximo, reunindo milhares de fiéis e devotos da Virgem de Siracusa. Neste ano, a Prefeitura de Mossoró investirá R$ 150 mil no evento, um aumento de 50% em relação à última edição.



“Esse ano estamos com apoio maior à Festa de Santa Luzia. Além da dedicação das nossas equipes de cultura com a decoração da cidade, segurança com nossos guardas e agentes de trânsito, e serviços urbanos com a limpeza da cidade, estamos fazendo um importante investimento em patrocínio ao evento tão importante para a história de Mossoró”, disse Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.



“A parceria com a Prefeitura de Mossoró é fundamental para a festa acontecer. O prefeito Allyson nos recebeu para aprofundar essa parceria e fazer com que seja integrada a festa e toda a programação na cidade. Com isso, saímos bastante satisfeitos com a determinação e orientações do prefeito“, destaca o vigário-geral da Diocese de Mossoró, padre Flávio Augusto Forte Melo.



Durante as festividades da padroeira, Mossoró recebe turistas de várias regiões do Brasil. A romaria é acompanhada de perto com muita fé e devoção por milhares de pessoas. A Festa de Santa Luzia, que recebe grande público anualmente, é executada pela Diocese de Mossoró e tem forte apoio da administração municipal, por meio das secretarias de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito; Infraestrutura; Cultura; e Serviços Urbanos.