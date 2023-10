Motorista é surpreendido por homem furtando óleo do seu caminhão durante a madrugada, em Mossoró. A vítima contou que vinha de Natal, para realizar entregas em Mossoró, e parou para pernoitar em um posto de combustíveis, no Alto de São Manoel. Por volta das 4h, ele sentiu o caminhão balançar e ao descer para saber do que se tratava, se deparou com um homem, segurando um garrafão vazio de água na mineral para furtar o óleo do caminhão. O suspeito, identificado como Josimar Lopes de Medeiros, de 37 anos, já havia conseguido encher um botijão de óleo e se preparava para furtar o segundo. Ele foi detido pela própria vítima, que acionou a PM. Na delegacia, o suspeito negou o crime. O prejuízo ainda foi de cerca de R$ 300, visto que parte do combustível vazou do primeiro garrafão.

Na madrugada desta quinta-feira (18), o motorista de um caminhão, que estava pernoitando na cidade de Mossoró, foi surpreendido por um homem furtando óleo diesel do seu veículo.

A vítima contou que vinha de Natal, para realizar entregas em Mossoró, e parou para pernoitar em um posto de combustíveis, localizado no Alto de São Manoel. Por volta das 4h, ele sentiu o caminhão balançar e ao descer para saber do que se tratava, se deparou com um homem, segurando um botijão vazio de água na mineral para furtar o óleo do caminhão.

O suspeito, identificado como Josimar Lopes de Medeiros, de 37 anos, já havia conseguido encher um botijão de óleo e já estava enchendo o segundo. O combustível estava sendo retirado por uma válvula que fica embaixo do caminhão e que o suspeito conseguiu abrir com uma chave.

Ele foi detido pela própria vítima, que acionou a polícia militar. Josimar foi conduzido para a delegacia de plantão de Mossoró, onde foi ouvido pelo delegado Teixeira Júnior.

Segundo o delegado, o homem negou o crime, mas as evidências contra ele estavam claras, visto que além de ter sido flagrado pelo proprietário do caminhão, ele também estava com encharcadas de óleo.

Josimar foi autuado pelo crime de tentativa de furto e foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça

O motorista do veículo, que mora na cidade de Teresina, no Piauí, ainda teve um prejuízo de cerca de R$ 300, visto que o primeiro galão que o suspeito conseguiu retirar do veículo estava furado e todo o líquido foi perdido. O que foi retirado no segundo, o homem conseguiu recolocar no tanque.