Prefeito de Mossoró cria premiação para alunos que se destacarem na prova do SAEB. As provas de português e matemática serão realizadas nos dias 23 de outubro e 10 de novembro, para alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental. As escolas que avançarem na nota do IDEB, todos os alunos que realizaram a prova vão ganhar R$ 200 reais. Os alunos que tiverem as melhores notas, das escolas que obtiverem as melhores pontuações no IDEB, vão ganhar de R$ 400 a R$ 1 mil a mais. Já as escolas que avançarem vão receber de R$ 2 mil a R$ 5 mil, além dos professores, que receberão uma premiação de R$ 1,2 mil.

Nos dias 23 de outubro e 10 de novembro, os alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental participarão da prova do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), serão provas de português e matemática. Um momento importante para aplicar e testar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano.

Além da busca pelo saber, o prefeito Allyson criou uma premiação para os alunos e escolas que se destacarem com as melhores notas. Serão 3 formas de premiação: 1) Para as escolas e professores, 2) Para os alunos das escolas mais bem colocadas e 3) Para os alunos das escolas que avançarem.

As escolas que avançarem na nota do IDEB, todos os alunos que realizaram a prova vão ganhar R$ 200 reais. Os alunos que tiverem as melhores notas, das escolas que obtiverem as melhores pontuações no IDEB, vão ganhar de R$ 400 a 1.000 reais a mais. E as escolas que avançarem vão receber de R$ 2 mil a 5 mil reais, além dos professores, que receberão uma premiação de R$ 1.200 reais.

No próximo sábado (21), o Teatro Municipal Dix-Huit Rosado será palco do último aulão preparatório, organizado pela prefeitura municipal, a partir das 8h. “Uma oportunidade valiosa para reforçar os conhecimentos e inspirar os participantes a superarem seus limites,” falou Allyson.

O prefeito Allyson também destaca a importância desse esforço coletivo: "Estamos trabalhando para fazer a diferença na educação de Mossoró, incentivando e premiando nossos alunos para criarem cada vez mais gosto pelo estudo, pois é através dele que transformamos a vida e a sociedade. Estudem e vamos juntos garantir boas notas nas provas do Saeb."

“Assim, Mossoró não apenas busca a excelência educacional, mas também reconhece e valoriza aqueles que se dedicam a construir um futuro mais brilhante por meio do conhecimento. Que cada esforço se traduza em conquistas e que o Saeb seja não apenas uma avaliação, mas o ponto de partida para uma trajetória de sucesso na educação,” finalizou o prefeito.