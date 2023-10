Capitania dos Portos do RN está credenciado instrutores para formação de Aquaviários e Portuários. Os interessados em participar do credenciamento já podem entregar seus documentos, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h na CPRN, localizada na Rua Chile, nº 232 , bairro da Ribeira, em Natal, bem como na AgABranca, localizada na Rua João Félix, nº 12, no Centro de Areia Branca. Prazo de vigência do credenciamento será por tempo indeterminado. Já a contratação ocorrerá de acordo com as necessidades da Capitania dos Portos e da Agência da Capitania dos Portos em Areia Branca. O Edital completo, bem como seus apêndices, incluindo os requisitos para participar do credenciamento, estão disponíveis no site da CPRN.

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte abriu processo para Credenciamento de instrutores e coordenadores para os cursos de Formação de Aquaviários e Portuários, destinados à Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN) e a Agência da Capitania dos Portos em Areia Branca (AgABranca).

Os interessados em participar do credenciamento já podem entregar seus documentos, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h na CPRN, localizada na Rua Chile, nº 232 , bairro da Ribeira, em Natal, bem como na AgABranca, localizada na Rua João Félix, nº 12, no Centro de Areia Branca.

Os cursos serão ministrados para o pessoal da Marinha Mercante (Aquaviários) e Trabalhadores Portuários Avulsos (TPA) em conformidade com Lei nº 7.573, de 23 de dezembro de 1986, com o objetivo de habilitar e qualificar mão de obra para atuação nos Portos Nacionais e Navegação de Longo Curso, Cabotagem e Apoio Marítimo.

Prazo de vigência do credenciamento será por tempo indeterminado. Já a contratação ocorrerá de acordo com as necessidades da CPRN/AgABranca.

A contratação com o credenciado será feita por meio do sistema de rodízio e sorteio entre os credenciados para cada disciplina, para que todos os credenciados possam ser contratados.

O valor da hora/aula será de R$ 70 para todos os cursos e a remuneração final irá variar de acordo com a carga horária de cada curso.

O Edital completo, bem como seus apêndices, incluindo os requisitos para participar do credenciamento, estão disponíveis no site da Capitania dos Portos do Rio Grande Norte. Acesse AQUI.