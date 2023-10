Manutenção na adutora Jerônimo Rosado afetará abastecimento de 17 bairros de Mossoró. Segundo a Caern, a manutenção na adutora será realizada a partir das 19h da segunda-feira (23). A conclusão do serviço está prevista para às 19h de terça-feira (24), quando o sistema será religado, sendo ainda necessárias 48h para normalização do abastecimento para os bairros afetados. A Caern orienta que a população faça uso racional da água e o armazenamento seguro para se preparar para a parada programada. Ainda segundo a Companhia, o trabalho integra ações necessárias para aumentar a quantidade de água enviada pela adutora e reforçar o abastecimento da cidade; veja quais bairros serão afetados.

A Caern fará manutenção na adutora Jerônimo Rosado e parte do abastecimento da cidade de Mossoró será suspenso, a partir das 19h, de segunda-feira (23). A conclusão do serviço está prevista para às 19h de terça-feira (24), quando o sistema será religado.

Segundo a Caern, o trabalho integra ações necessárias para aumentar a quantidade de água enviada pela adutora e reforçar o abastecimento da cidade.

As áreas afetadas com a paralisação da adutora são: Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Barrocas, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira.

Após religar, a normalização deve ocorrer até o final da tarde de segunda-feira (30). Devido ao tempo de parada do sistema Jerônimo Rosado, é necessário aguardar a pressurização da água captada na barragem Armando Ribeiro e seu deslocamento na tubulação pela adutora até a chegada em Mossoró.

A recomendação da Caern é que a população utilize a água de forma racional e faça armazenamento seguro em paradas programadas.

“A ajuda da população é fundamental para evitar o desperdício. A contribuição pode ser feita informando sobre vazamentos em rua, fazendo reparos na rede hidráulica e adotando rotina do uso consciente no dia-a-dia”, disse a Companhia.

Os canais de atendimento ao público são o WhatsApp 98118-8400, a agência virtual www.caern.com.br, aplicativo Caern Mobile e o telefone 115 para registros de demandas da população.