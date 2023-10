MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 20/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Médico faz apelo por doações de sangue ao Hemocentro de Mossoró

Prefeito Allyson Bezerra cria premiação para alunos que se destacarem na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB

Manutenção na adutora Jerônimo Rosado afetará abastecimento de 17 bairros de Mossoró e na Serra do Mel

Vacinação antirrábica: Veja no MOSSORÓ HOJE onde vacinar cães e gatos contra a raiva neste final de semana

Reitora Cecília destaca conquistas da UERN no Fórum Nacional de Reitores e Reitoras promovido pela ABRUEM; em palestras, reitores defendem inclusão das universidades estaduais e municipais no Sistema Nacional de Educação

Prefeitura divulga programação da 1ª Semana do Servidor Público Municipal

Pilotos do Semiárido: Ufersa ofertará curso de formação de piloto comercial em 2024

ESTADO

Capitania dos Portos do RN está credenciado instrutores para formação de Aquaviários e Portuários

"Atestamos aqui na fábrica da Guararapes a eficácia e importância do Proedi”, diz Fátima; Unidade produz 100 mil peças de roupa e gera 9 mil empregos

Ministra da Saúde inaugura ao lado da governadora Fátima Bezerra a Policlínica do Seridó, em Caicó, às 11 horas desta sexta, 20

POLICIA

Polícia é acionada para resgatar corpo que foi encontrado boiando nas águas do rio Mossoró na manhã desta sexta-feira

Dona de casa é morta a tiros dentro de casa durante a madrugada no município de Alto do Rodrigues

Duplo homicídio na região do Baixo Acauã, entre Itajá e Assu, no Vale do Açu; as vítimas são presos de justiça

Com auxílio de cães detectores PF apreende maconha enviada via Correios para o RN

Idosa vítima de maus-tratos por parte da filha e do genro é resgatada em Mossoró

Polícia investiga homicídio no bairro Nordeste, município de Areia Branca

NACIONAL

Petrobras reduz 4,09% na gasolina e aumenta 6,58% no Diesel em suas refinarias

União pagará 9 bilhões aos estados para encerrar ações do antigo FUNDEF

Ex presidente tem sentença transitada em julgada por agredir jornalistas sistematicamente em suas redes sociais; terá que pagar 50 mil

Polícia do Rio de Janeiro recupera 8 das 21 metralhadoras ponto 50 roubadas do Exercício em Barueri, em São Paulo; Exército informa que já tem têm 3 suspeitos do roubo das armas

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Avião da FAB decola nesta sexta para resgatar brasileiros em Israel e continua o impasse para acontecer o mesmo com os brasileiros que estão na Faixa de Gaza

Confrontos na Cisjordânia aumentam e palestinos mortos chegam a 64

Mais de 100 caminhões com toneladas de mantimentos aguardam entrada em Gaza

E nesta sexta-feira, vamos conversar com a comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, Major Márcia Martini, a respeito da nova base da corporação inaugurada nesta quinta-feira, em Apodi e também sobre os focos de incêndios que estão acontecendo em praticamente toda região; o que fazer para evita-los.