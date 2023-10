Paróquia reúne equipes da Festa de Santa Luzia 2023 e apresenta programação

Com o auditório lotado de membros das mais diversas comissões, o padre Flávio Augusto Forte Melo, coordenador-geral dos festejos, apresentou nesta quinta-feira alguns elementos da Festa de Santa Luzia 2023.



O tema deste ano é “Luz na Missão”, frase que faz referência à padroeira da Diocese e de Mossoró. A programação oficial será aberta no dia 1º de dezembro, com o cantor católico Thiago Brado. Outra novidade é que a procissão de Santa Luzia, no dia 13, data de encerramento da festa, sairá do Santuário de Santa Clara, situado no conjunto Dom Jaime Câmara, com descida pela Presidente Dutra e chegada à Catedral.



Antes do início oficial da festa, uma série de eventos está previsto, de acordo com o calendário apresentado nesta quinta-feira.



“A festa é feita por uma grande equipe de voluntários, que reúne centenas de devotos abnegados. Este ano, trouxemos conceitos de inovação, mas sem perder a sua tradição, do jeito que Santa Luzia merece”, disse padre Flávio.



Ainda durante o evento desta quinta-feira, o publicitário Hélito Honorato e a marqueteira Larissa Gabrielle, da 2HC, empresa de publicidade que atua nesta edição de forma voluntária, apresentaram o conceito e identidade da festa.



“Vamos desenvolver uma comunicação que, inspirada na Luz de Santa Luzia, ilumina as pessoas. Com emoção, dinamismo e humanização, a ideia é criar uma onda positiva da festa nas redes sociais. A identidade visual da festa deste ano busca resgatar símbolos e cores tradicionais, além de exaltar a participação e a importância das pessoas. Vibrante, iluminada e com muita gente. À altura que o maior evento religioso do estado merece”, disse Hélio Honorato.



Confira a programação:



27/10 -> Manhã da Luz, com uma missa às 5h no Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira, em comemoração aos 181 anos da Paróquia de Santa Luzia de Mossoró;



28/10 -> Tardizinha da Luz, no Colégio Diocesano Santa Luzia;



25/11 -> Cavalgada da Luz e Estação Luz;



01/12 -> Abertura oficial da festa;



02/12 -> Caminhoneiros da Luz;



03/12 -> Pedalada da Luz;



09/12 -> Revoada da Luz;



09/12 -> Clássicos da Luz;



09/12 -> Leilão da Luz;



09/12 -> Corrida Kids;



10/12 -> Corrida da Luz;



12/12 -> Motorromaria;



13/12 -> Procissão de Santa Luzia.