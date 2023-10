Trânsito é vida: megaoperação de prevenção em defesa da vida acontece neste sábado em Mossoró

Visando reduzir acidentes e preservar vidas, a operação acontecerá nesta sábado, 21/10 e terá como foco a prevenção e conscientização dos condutores, buscando a minimização dos riscos nas vias da cidade. A ação contará com um esforço conjunto entre as forças de segurança e os órgãos de trânsito do município. Além disso, a Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), segue intensificando as atividades de educação para o trânsito e alertando sobre os perigos nas estradas, com palestras educativas e a promoção de boas práticas.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), realiza neste sábado, 21, megaoperação em defesa da vida. Visando reduzir acidentes e preservar vidas, a operação terá como foco a prevenção e conscientização dos condutores, buscando a minimização dos riscos nas vias da cidade. A ação contará com um esforço conjunto entre as forças de segurança e os órgãos de trânsito do município.



Essas operações de prevenção visam não apenas coibir infrações, mas também educar sobre a importância do respeito às leis de trânsito. A fiscalização e a orientação sobre o excesso de velocidade, uso de cinto de segurança, consumo de álcool, entre outros, cumpre papel importantíssimo na redução de acidentes e na propagação de uma cultura de condução responsável.



Além disso, a Secretaria segue intensificando as atividades de educação para o trânsito e alertando sobre os perigos nas estradas, com palestras educativas e a promoção de boas práticas. A segurança viária não é apenas responsabilidade dos órgãos de trânsito, mas de todos os cidadãos. O cuidado e o respeito às leis são comportamentos que cada um deve adotar para contribuir com a prevenção de acidentes e valorizar à vida.

“Pois é, a palavra mais importante nessas situações é prevenção. A partir do momento em que trabalhamos situações, esclarecemos à população a sua importância. Então, nessa circunstância, essas operações têm a natureza de salvar vidas, para que a população, em conjunto com a Sesdem, possa estabelecer um pacto de cooperação mútua, onde ela será esclarecida da importância e de como deve ser o seu comportamento. E ela, na prática, consegue reduzir a quantidade de acidentes, e assim estamos salvando vidas em conjunto, em harmonia com a sociedade”, ressaltou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.



A operação de prevenção em defesa da vida no trânsito não só contribui para a segurança viária, mas também nos lembra da importância de cuidar e pensar cada vez mais no próximo. Juntos podemos construir um ambiente de tráfego mais seguro e, assim, evitar sinistros ou fatalidades. Portanto, é um esforço contínuo e coletivo, visando sempre proteger e preservar a vida de todos.