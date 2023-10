Mossoró Limpa: PMM retira grande lixo e entulhos do Canal do Doce, no Santo Antônio. A limpeza do canal atende ao cronograma de ações da Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB), fortalecendo a importância da preservação e conservação do meio ambiente. A continuidade dessa ação contempla várias frentes de serviços. O acúmulo de lixo prejudica o escoamento de água, causando transtorno à população. Do canal, as equipes de limpeza retiraram colchão, pneus, entulhos, lixo domiciliar, sacolas plásticas, entre outros itens.

FOTO: REPRODUÇÃO