MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 23/10/2023

MOSSORÓ

Primeira semana do Servidor público de Mossoró começa nesta segunda-feira no teatro Dix Huit Rosado

Mossoró Limpa: PMM retira grande lixo e entulhos do Canal do Doce, no Santo Antônio

Manutenção na adutora Jerônimo Rosado afetará abastecimento de 17 bairros de Mossoró e também de parte da Serra do Mel

Prefeito de Mossoró cria premiação para alunos que se destacarem na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB

Dia D” de multivacinação em Mossoró tem boa adesão do público-alvo

Paróquia reúne equipes da Festa de Santa Luzia 2023 e apresenta programação

Definido banca que vai realizar o concurso da UERN; Edital deve ser publicado nas próximas semanas

Estado

Governo projeta implantar mais de mil equipes de Saúde da família e Bucal no Rio Grande do Norte; 183 novos médicos chegaram para reforçar o atendimento no Estado

Ministra da Saúde inaugura Policlínica do Seridó; unidade teve recurso indicado por Jean-Paul Prates

Com recursos indicados pelo senador Styvenson Valentin, governadora e ministra da saúde anunciam aterro sanitário para os municípios da região Seridó

POLÍCIA

Veja como funciona para não cair no golpe da “renda extra do PIX” através do WhatsApp e Telegram; No caso de Cair, confira como você pode acionar o Banco Central para tentar reaver o dinheiro perdido

Acidentes na RN 117 e na zona rural de Baraúna deixam três mortos neste domingo, dia 22

Acusado de participar do assassinato do PM Ildônio e de outras dez pessoas da região Oeste do RN morre em confronto com a Polícia Civil no em Campo Grande

Dois jovens vendedores da Uirauna, da Paraíba, são encontrados mortos com as mãos amarradas na região entre Poço Dantas (PB) e Luiz Gomes, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte

NACIONAL

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,09% e aumenta o do diesel em 6,58%

Lula diz que seu governo trabalha para acabar com a fome até o final de 2026

Com uso de tecnologia inédita no Brasil, Petrobras inicia medições de energia eólica no litoral do RN; Equipamento está instalado perto do Porto Ilha, de Areia Branca

Cartão de confirmação do ENEM será disponibilizado nesta terça-feira, dia 24

Vacina desenvolvida por universidade Federal de Minas Gerais contra dependência em cocaína e crack vence o Prêmio Euro

INTERNACIONAL

Sergio Massa e Javier Milei vão ao segundo turnos das eleições presidenciais na Argentina

Pan-Americano de Santigado: Vôlei do Brasil segue 100%, Raissa Leal e Lucas Rabelo levam ouro no Skate Street

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Operação voltando em paz: mais um voo com 69 passageiros repatriados chega ao Brasil

Metrô de Gaza': labirinto secreto usado por terroristas do Hamas tem dormitórios e até banheiros

Hamas permite entrada de 20 caminhões com comida, de mais de 100 que aguardam para entrar no país em guerra com Israel