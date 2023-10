Saúde de Mossoró aplica mais de 1400 doses de imunizantes no “Dia D de multivacinação”. A ação, realizada em 13 pontos espalhados pela cidade, foi voltada a atualizar o cartão de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. “O foco da multivacinação era o público menor de 15 anos, do nascimento até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Porém, nós não perdemos a oportunidade. Também foi ofertada a vacina para o pai, para a mãe, para o idoso, para o vovô, para a vovó, para toda a população, gestante, enfim”, destacou Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações do município.

Mossoró viveu neste sábado (21), o “Dia D” de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mobilizou neste dia equipes em 13 pontos espalhados pela cidade para atualização do esquema vacinal do público-alvo. No total, foram aplicadas 1.412 doses.

Além de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), também atuaram como ponto de vacinação o Partage Shopping, o Estande da Mister, no Nova Mossoró, e a Escola Municipal Paulo Cavalcante de Moura, no Sumaré.

A maioria dos pontos funcionou das 7 da manhã ao meio-dia. A exceção foi o posto instalado no Partage Shopping, que atuou das 10 às 18 horas.

Desde cedo, a movimentação foi constante nos postos, para onde foram disponibilizadas as vacinas, ampliando a oferta dos imunizantes aos mossoroenses.

O comerciário Gilvan Mota Dias não perdeu tempo e foi a UBS Raimundo Renê, no bairro Boa Vista, para vacinar dois filhos e dois sobrinhos, logo pela manhã, mantendo o esquema vacinal dos pequenos em dia.

“É aproveitar essa oportunidade de também atualizar o cartão de vacina, né? Nós temos já visto aí, ao longo do tempo, como é importante a vacinação para a prevenção de doenças, então o meu papel é esse de vir atualizar e colocar em dia a vacina dos meus filhos e, no meu caso, os meus sobrinhos que eu trouxe também aqui”, comentou.

Atitude igual teve o militar reformado Carlos Roberto, que levou a filha Paloma Roberta, de 11 anos, para manter a vacinação em dia.

“A gente, como pai, tem que estar sempre acompanhando as campanhas de vacinação. Fora a campanha, você já tem que ter aquelas vacinas que são do cotidiano, para que nossos filhos mais tarde não venham a sofrer as consequências dos vírus que circulam em nosso país”, destacou.

A conscientização pela importância de se estar protegido com as vacinas disponibilizadas pela Secretaria de Saúde, também acontece com os filhos. É o caso da própria Paloma.

“É muito importante porque pode te ajudar na sua saúde e influenciar as outras crianças a tomarem também a vacina para evitar doenças”, disse Paloma.

Apesar do público-alvo ter sido crianças e adolescentes, a Secretaria Municipal de Saúde não excluiu os demais públicos que procuraram os postos para atualização do esquema vacinal.

“O foco da multivacinação era o público menor de 15 anos, do nascimento até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Porém, nós não perdemos a oportunidade. Também foi ofertada a vacina para o pai, para a mãe, para o idoso, para o vovô, para a vovó, para toda a população, gestante, enfim. Aquele que trouxe sua caderneta de vacinação, se tivesse com alguma vacina em atraso ou no período de receber essas doses, estava sendo ofertado as vacinas e colocando em dia a vacinação”, destacou Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações do município.

Para quem não aproveitou o “Dia D”, a vacina continua disponível nas Unidades Básicas de Saúde do município durante a semana.

“A procura foi boa nesse “Dia D”, mas quem não veio hoje, pode vir durante a semana, de segunda a sexta, que nós temos a vacinação”, garantiu Maria Wigna Begna, diretora da UBS Raimundo Renê.