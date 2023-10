“É gratificante estar aqui com vocês que fazem a gestão ao nosso lado”, diz Allyson. O prefeito abriu, nesta segunda-feira (23), a “Semana do Servidor de Mossoró 2023”, uma semana de muitas atividades para os servidores de Mossoró, incluindo palestras, cursos de capacitação e caravanas da saúde passando nas secretarias. A iniciativa é alusiva ao Dia do Servidor Público, que se comemora no sábado (28).

Durante a abertura, ao lado de servidores efetivos das secretarias, o prefeito Allyson assinou o Projeto de Lei que institui a Escola de Gestão Pública de Mossoró, destinada à formação e capacitação dos servidores públicos municipais.

Além disso, foi criado o banco de talentos, que dá ao servidor a oportunidade de crescimento e capacitação.

“O Banco de Talentos é um gerador de oportunidades, e hoje eu estou tendo a oportunidade na gestão do prefeito Allyson, justamente para mostrar os meus talentos, e serve de exemplo para todos os demais servidores,” disse Francisco Canindé dos Reis, Agente Comunitário de Saúde e atualmente atua no setor de T.I.

Durante seu discurso, Allyson ressaltou do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Assistência Social e dos Servidores Gerais, que foram enviados para a câmara e serão sancionados ainda esse mês.

Fazendo parte da programação, no sábado (28), Dia do Servidor Público, o prefeito convidou os servidores para participar da 1ª Corrida do Servidor. O momento contará com percursos de 3 km e 5 km, alcançando os pontos principais do centro da cidade. A corrida iniciará às 6h, com largada no Ginásio Municipal.

“É muito gratificante estar aqui com vocês que fazem a gestão ao nosso lado diariamente, a semana está repleta de programações. Assinamos a lei que institui a Escola de Gestão, criamos o Banco de Talentos e estamos empenhados em promover cada vez mais capacitação para juntos cuidarmos do nosso povo. Eu conto com vocês e tenho muito orgulho de cada um, contem comigo,” disse Allyson.