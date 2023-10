Missa celebra os 181 anos da Paróquia de Santa Luzia de Mossoró; celebração acontece no Parque Municipal

A Catedral de Santa Luzia foi construída em 1772 pelo Sargento-Mor Antônio de Souza Machado e sua esposa, dona Rosa Fernandes, na Fazenda Santa Luzia. Em 27 de outubro de 1842, com a instalação da Paróquia de Santa Luzia, a capela foi elevada à categoria de igreja-matriz e, em 1934, passou a ser a Catedral Diocesana com a criação da Diocese de Mossoró. Para celebrar os 181 anos de existência, o padre Flávio Augusto Forte Melo presidirá uma missa às na próxima segunda-feira (27), ás 5h30 da manhã no Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira, situado no Centro da cidade.

Na próxima sexta-feira (27) a Paróquia de Santa Luzia de Mossoró celebra 181 anos de existência. Para celebrar esse momento histórico, o padre Flávio Augusto Forte Melo presidirá uma missa às 5h30 da manhã no Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira, situado no Centro da cidade.



A programação integra o período que antecede a Festa de Santa Luzia 2023.



“Vamos fazer um momento de celebração eucarística com todos os paroquianos, com pessoas que frequentam a Catedral e com quem faz parte das pastorais, movimentos e serviços, além da comunidade em geral. Será um momento diferente em que, no amanhecer no dia, a gente celebrará a Eucaristia”, disse padre Flávio.



Catedral – A Catedral de Santa Luzia foi construída em 1772 pelo Sargento-Mor Antônio de Souza Machado e sua esposa, dona Rosa Fernandes, na Fazenda Santa Luzia.



Em 27 de outubro de 1842, com a instalação da Paróquia de Santa Luzia, a capela foi elevada à categoria de igreja-matriz e, em 1934, passou a ser a Catedral Diocesana com a criação da Diocese de Mossoró.



A Paróquia de Santa Luzia possui sete templos: Catedral Diocesana, Santuário do Sagrado Coração de Jesus, Capela São Vicente, Capela de Santa Teresinha, Capela da Ilha de Santa Luzia e Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro