MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 24/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

“É gratificante estar aqui com vocês que fazem a gestão ao nosso lado”, diz Allyson na abertura da Semana do Servidor; Confira programação no MOSSORO HOJE.

“Caravana da Saúde” integra ações da I Semana do Servidor Público de Mossoró; confira programação desta terça

Missa celebra os 181 anos da Paróquia de Santa Luzia de Mossoró; celebração acontece no Parque Municipal

Secretaria de Serviços Urbanos revitaliza sinalização horizontal no Centro de Mossoró, em especial sobre acessibilidade

ESTADO

50 mil estudantes de escolas públicas estaduais do RN participarão das provas do SAEB 2023

Werner Farkatt é anunciado como novo diretor-geral do Idema do Rio Grande do Norte

Líderes debatem na ALRN projeto que mantém a alíquota do ICMS em 20%

228 condutores do RN podem ter o direito de dirigir suspenso por infrações específicas

POLÍCIA

Adolescente que havia sido baleado no dia 4 de setembro, no bairro Boa Vista, morre no Hospital Regional Tarcísio Maia

Polícia prende homem que tentou matar o próprio tio, um idoso de 71 anos, em Luís Gomes

Acidente entre micro-ônibus e carro deixa um morto na BR-226 em Currais Novos

NACIONAL

Miliciano é morto em confronto com policiais e comparsas queimam mais de 30 ônibus no Rio de Janeiro. Ministro da Justiça chega ao estado nesta terça, com reforço

Ordem para falsificar certificados de vacinação partiu de Bolsonaro, diz Cid à PF

Senador Styvenson Valentim realiza audiência pública no Senado em homenagem ao Dia Mundial dos Animais, nesta segunda-feira: “são como filhos do Pai e irmãos do homem”, diz o senador

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Mais 2 reféns são libertadas pelo Hamas; ainda há mais de 200 sequestrados