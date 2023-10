TRE/RN está com seleção aberta para preenchimento de 101 vagas de estágio. As vagas são para estagiários de graduação, educação profissional e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento. Para participar, é necessário que os candidatos possuam idade mínima de 16 anos e estejam matriculados e com frequência efetiva nos cursos listados no edital, conforme o período solicitado para cada oportunidade. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de outubro de 2023, pelo site da EPL Concursos. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. As provas serão realizadas no município de Natal, na data provável de 26 de novembro de 2023.

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte (TRE- RN), está com edital aberto para seleção de estagiários de graduação, educação profissional e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.

Ao todo, estão sendo ofertadas 101 vagas para ingresso imediato, além de formação de cadastro reserva.

Confira as oportunidades disponíveis:

Graduação: Administração Pública (20); Arquitetura (3); Bibliotecomia (1); Especificidade em desenvolvimento de sistemas corporativos (1); Especificidade em banco de dados e infraestrutura de sistemas web (1); Especificidade em desenvolvimento e sistemas web (2); Especificidade tecnologia em redes de computadores (1); Ciências Contábeis (12); Ciências Econômicas (2); Comunicação Jornalismo (3); Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (1); Comunicação Social - Audiovisual (1); Comunicação Social - Design Gráfico (1); Direito (13); Engenharia Ambiental (1); Engenharia Civil (3); Estatística (1); História (2); Pedagogia (4); Psicologia (1); Serviço Social (1).

Educação Profissional: Técnico em Tecnologia da Informação (6); Técnico em Administração (1); Técnico em Saúde Bucal Matutino (1); Técnico em Saúde Bucal Vespertino (1); Técnico em Eletrônica (1).

Pós-graduação: Direito (14); Ciências Contábeis (2).

Os estudantes de graduação receberão bolsa de estágio no valor de R$ 1.200 mensal, acrescida de auxílio transporte de R$ 8 por dia de estágio.

Os estudantes de nível profissionalizante farão jus a uma bolsa estágio no valor de R$ 900,24, acrescida de auxílio transporte de R$ 8 por dia de estágio.

Já para os estudantes de pós-graduação a bolsa será no valor de R$ 1.980, acrescida de auxílio transporte de R$ 8 por dia de estágio.

Em todos os casos, somente serão aceitos estudantes que tiverem disponibilidade para adequar seus horários ao horário de funcionamento do tribunal, que é de segunda a quinta, das 13h às 19h, e na sexta, das 8h às 14h.

Para participar, é necessário que os candidatos possuam idade mínima de 16 anos e estejam matriculados e com frequência efetiva nos cursos listados no edital, conforme o período solicitado para cada oportunidade.

Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de outubro de 2023, pelo site da EPL Concursos. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

As provas serão realizadas no município de Natal, na data provável de 26 de novembro de 2023, e terão duração de 3h.



O prazo de validade do Processo Seletivo é de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação no Diário Oficial do estado, com possibilidade de ser prorrogado.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI.