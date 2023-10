Senadores iniciam discussão sobre PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. A PEC 8/2021 veda a concessão de decisão monocrática (aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada) que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspenda ato dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. A proposta também estabelece prazo para os pedidos de vista. Em debate na semana passada, senadores e juristas apontaram que a medida fortalece a legitimidade democrática do STF e dos demais tribunais superiores na relação com a sociedade brasileira.

FOTO: RÔMULO SERPA/AGÊNCIA CNJ