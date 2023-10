PMM inicia climatização na 26ª UEI desde o lançamento do “Mossoró Cidade Educação”. As melhorias alcançam agora a Escola Municipal Joaquim Felício de Moura, localizada no bairro Bom Jardim, beneficiando mais de 430 alunos, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Na unidade, serão 14 espaços climatizados, incluindo todas as salas de aula, direção, secretaria, biblioteca, supervisão, sala dos professores e de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta terça-feira (24) o processo de climatização na 26ª unidade de ensino desde o lançamento do programa “Mossoró Cidade Educação”. As melhorias alcançam agora a Escola Municipal Joaquim Felício de Moura, localizada no bairro Bom Jardim, beneficiando mais de 430 alunos, de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Na unidade, serão 14 espaços climatizados, incluindo todas as salas de aula, direção, secretaria, biblioteca, supervisão, sala dos professores e de Atendimento Educacional Especializado (AEE). A instalação começou pela sala de recursos multifuncionais do AEE, que recebe alunos com deficiência.

“Estamos realizando esse sonho. A nossa escola, que tem 49 anos, aguardava por esse momento e vamos fechar o ano com chave de ouro, com todas as nossas salas climatizadas, o que melhora a aprendizagem, porque tem como acomodar melhor o aluno em sala de aula. Lembrando que esse ano a gente vive uma nova realidade, porque nossa escola foi contemplada com tudo novo, cadeiras, quadros, fogão, geladeira e, agora, ar-condicionado”, relatou a diretora Elke Samyra.



Professora da Rede Municipal há mais de 20 anos, Jeane Mendes também celebra a nova realizada vivenciada pela unidade em que atua. “É uma grande aquisição a chegada dos aparelhos de ar-condicionado. Era um sonho e agora nós estamos realizando. Vai melhorar bastante a aprendizagem, o rendimento em sala. Estamos bem felizes com essa nova aquisição”, disse.

Os alunos da Escola Joaquim Felício de Moura estão entusiasmados com a climatização das salas. “Estou muito feliz. Vai melhorar muito a nossa vida, porque era muito calor, e agora vai ser ótimo, vou trazer até blusinha de frio”, contou Vitória Gabrielly, do 9º ano.

“Estou amando muito. As pessoas estavam esperando por isso, para tirar o calor do corpo, todo mundo estava esperando para chegar esse dia, estava ansioso por isso”, acrescentou o pequeno Cristian da Silva, aluno do 6º ano.

Nos últimos dias, também teve sequência o processo de instalação das centrais de ar na UEI Lindalva de Oliveira Dias Castro, no bairro Aeroporto, beneficiando quase 300 crianças de 0 a 5 anos. A climatização também já contemplou, por exemplo, as escolas municipais Sindicalista Antônio Inácio (Barrinha), José Benjamim (Planalto 13 de Maio), Vereador José Bernardo (Passagem de Pedra) e Francisco França (Córrego Mossoró), entre outras.

Foram beneficiadas ainda UEIs como Maria da Conceição Vidal (Liberdade I), Maria Dolores Fernandes (Bom Jesus), Mário Negócio (Abolição I), Izabel Macedo Barreto (Barrocas), Maria Neuza Xavier Linhares (Nova Mossoró), Maria Júlia Uchoa (Costa e Silva), Elineide Carvalho Cunha (Planalto 13 de Maio) e Zezinha Gurgel (Santo Antônio).

Todas as unidades da Rede Municipal serão beneficiadas, como prevê o programa “Mossoró Cidade Educação”. O trabalho segue conforme cronograma da Secretaria Municipal de Educação, a partir de serviços estruturais e elétricos realizados nos equipamentos de ensino.