MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 25/10/2023

MOSSORÓ

Diretoria da CAERN vai explicar renovação de contrato de abastecimento de Mossoró por 30 anos em reunião estendida na Câmara Municipal no dia 1º de novembro

Vendedores ambulantes Interessados em comercializar nos arredores dos cemitérios de Mossoró no Dia de Finados já podem se cadastrar no site da Prefeitura de Mossoró e, presencial, no auditório da Biblioteca Ney Ponte Duarte, até esta quarta-feira

2ª edição do “Incra Itinerante” está no Assentamento Maísa; Vai ficar até o dia 1º de novembro

Alunos do Senai Mossoró conquistam prata e bronze em seletiva para o Mundial WordSkills

Prefeitura de Mossoró inicia trabalho de climatização na 26ª UEI dentro do Programa “Mossoró Cidade Educação”

Segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa iniciará na próxima semana em Mossoró

Inscrições para a 1ª Corrida do Servidor acabam nesta quarta-feira; Detalhes da inscrição no site da Prefeitura Mossoró

ESTADO

Governadora Fátima cumpre agenda com o presidente Lula e o ministro Haddad em Brasília

Em Natal, audiência na ALRN vai discutir a implantação do porto-indústria entre Caiçara do Norte e São Bento do Norte

Em Brasília, Governo do RN e Ministério de Portos e Aeroportos avançam nos debates sobre a concessão portuária para instalação do Porto Indústria Verde

Neoenergia alerta para aumento dos riscos de queimadas com nova onda de calor no RN

Guararapes e Sine-RN oferecem 180 vagas de empregos

Governadores do Nordeste reivindicam ampliação do Fundo de Desenvolvimento Regional

POLÍCIA

Tribunal do Júri Popular volta aos trabalhos no dia 6 de novembro; ocasião em que a sociedade mossoroenses vai julgar pelo menos 20 processos relacionados a crimes contra a vida

Polícia registra mais um assassinato em Mossoró. Desta vez no cruzamento das Ruas Seis de Janeiro com Geraldo Couto, no bairro Santo Antônio, zona norte da cidade

NACIONAL

Lula sanciona Lei que autoriza a compensação de R$ 27 bilhões a estados e municípios por perdas de ICMS

“A casa é a construção de um ninho e todo mundo deseja ter o seu ninho”, diz Lula

Ações da Petrobras despencam no mercado e presidente da Companhia divulga vídeo com esclarecimentos a respeito de mudanças propostas pelo Conselho Administrativo

Após ataques, moradores relatam caos na zona oeste do Estado do Rio de Janeiro; Governos do Estado e Federal unem forças para combater facções que promoveram; Crime organizado é problema de todo o Brasil, diz governador Claudio Castro. “Pode ficar tranquilo, que o Governo Federal estará presente no Rio de Janeiro, ajudando de todas as formas possíveis”, diz o presidente Lula

Relatório da CPMI do 8 de Janeiro é entregue oficialmente ao Procurador Geral da República, para tomada de medidas contra os patrocinadores do evento criminoso contra a democracia

INTERNACIONAL

Quase sem combustível, ONU afirma que vai interromper operações humanitárias em Gaza

“Ação do Hamas não justifica que Israel mate inocentes”, diz o presidente Lula no Programa Semanal Conversa com o Presidente

BRASIL já subiu no pódio onze vezes nos jogos do Pan-Americano de Santiago; grande destaque da delegação Brasileira ficou para Natação e Ginástica; que 3 medalhas cada