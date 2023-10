Governo do RN convoca aprovados no Concurso da Polícia Militar para o curso de formação. A convocação foi publicada na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial do Estado. Devem se apresentar para matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP) e Curso de Formação de Praças Músicos (CFP-Mus) da Polícia Militar do RN, os candidatos considerados “Apto” e “Pendente” na homologação parcial da entrega de documentação, bem como aqueles candidatos que estão qualificados no resultado como “1ª Convocação”. A apresentação destes deve ser feita no dia 31 de outubro, no auditório Master da Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales (EGRN), no bairro Lagoa Nova, em Natal.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte convocou os candidatos considerados aptos em todas as etapas do Concurso da Polícia Militar do estado, para realização da matrícula no curso de formação.

A convocação foi publicada na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial do Estado. Segundo o documento, devem se apresentar para matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP) e Curso de Formação de Praças Músicos (CFP-Mus) os candidatos considerados “Apto” e “Pendente” na homologação parcial da entrega de documentação, bem como aqueles candidatos que estão qualificados no resultado como “1ª Convocação”.

A apresentação destes deve ser feita no dia 31 de outubro, no auditório Master da Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales (EGRN), no bairro Lagoa Nova, em Natal.

Ao todo, foram convocados 1.128 candidatos ao cargo de praça da PMRN e mais 13 candidatos ao cargo de praças músicos. A lista com os nomes de todos os convocados, bem como a documentação necessária para a matrícula no curso, estão disponíveis no DOE, a partir da página 9. Acesse AQUI.