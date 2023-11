Caged: Mossoró registra saldo positivo de empregos pelo sétimo mês consecutivo. De acordo com os dados divulgados pelo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta segunda-feira (31), o município contabilizou, em setembro, 1.251 novas vagas formais de trabalho. Desde março o saldo na cidade vem sendo positivo, com Mossoró liderando a geração de empregos em todo o Rio Grande do Norte durante quatro meses consecutivos (de maio a agosto). Em setembro, apenas Natal, capital do estado, contabilizou mais postos de trabalho do que Mossoró, com uma diferença de somente 44 vagas.

Mossoró registrou, pelo sétimo mês consecutivo, saldo positivo na geração de novos postos de trabalho com carteira assinada. Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta segunda-feira (31), o município contabilizou, em setembro, 1.251 novas vagas formais de trabalho.

Desde março o saldo na cidade vem sendo positivo, com Mossoró liderando a geração de empregos em todo o Rio Grande do Norte durante quatro meses consecutivos (de maio a agosto). Em setembro, apenas Natal, capital do estado, contabilizou mais postos de trabalho do que Mossoró, com uma diferença de somente 44 vagas.

Os números apontam que o segmento que mais gerou vagas em Mossoró foi o de Serviços, com saldo de 646 novos empregos gerados. O setor de Comércio também foi destaque, com saldo de 252 vagas, seguido da Agropecuária (+200 vagas), Construção Civil (+81) e Indústria (+72).

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), Frank Felisardo, ressalta que os dados do Caged são indicadores muito importantes para o município.

“Neste período pode-se destacar a evolução de contratações no setor de serviços administrativos, informação, comunicação, financeiras e imobiliárias, com um saldo de 646 empregos, logo em seguida destaca-se o setor comércio com um saldo de 252 admissões, mostrando o crescimento em um mês de grandes movimentações na cidade de Mossoró, ligadas aos eventos da liberdade”, citou.

Frank Felisardo destaca ainda a expectativa para os próximos meses no que se refere à geração de empregos na cidade.

“Para os meses que se seguem ainda há uma expectativa de continuidade de crescimento nos números de contratações, impactadas por aberturas de novas indústrias que se instalam na cidade, através do programa de revitalização dos distritos industriais, desenvolvido pela Sedint, assim como do aumento das contratações que geralmente ocorrem nos meses finais do ano”, finalizou.