INPI abre inscrições para concurso público com 120 vagas; salários chegam a R$ 11 mil. As inscrições já podem ser realizadas a partir desta quarta-feira (1º) e seguem até o dia 21 de novembro, por meio do site do Cebraspe, banca responsável pelo concurso. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 40 vagas para pesquisador em Propriedade Industrial, 40 para tecnologista em Propriedade Industrial e 40 para analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial.As oportunidades são para qualquer área de formação em nível superior ou para graduados em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Psicologia, Informática, Biologia e áreas afins, entre outras.

FOTO: REPRODUÇÃO