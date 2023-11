Os R$ 35.858.260,00 destinados por Jean Paul Prates para saúde do RN através da SESAP

R$18,7 milhões destes recursos, chegaram aos cofres do Governo do Estado agora em 2023; Serão aplicados R$ 12 milhões em cirurgias eletivas nos hospitais regionais e o restante distribuídos com a liga do câncer de Natal e Mossoró, entre outras entidades da saúde; Os outros R$ 17 milhões, do período de 2019 a 2022, foram destinados cerca de R$ 6 milhões para instalar cinco policlínicas regionais. A Governadora Fátima Bezerra e a Secretaria Liane Ramalho, da Saúde, agradeceram ao senador Jean Paul Prates, hoje presidente da Petrobras, pela especial atenção dedicada a saúde do Rio Grande do Norte, inclusive num período delicado (pandemia COVID19 - 2020 e 2021). “Deve ser muito festejado por todos”, diz Jean Paul Prates. Acessa para ver o detalhamento completo.

A governadora Fátima Bezerra e a secretária Liane Ramalho, da Saúde, prestaram contas à sociedade norte-rio-grandense, dos recursos destinados pelo mandato do ex-senador Jean Paul Terra Prates, no período de 2019 a 2023, para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) do Rio Grande do Norte.



Ao todo, segundo relatório do ex-senador e hoje presidente da Petrobras, foram destinados R$ 35.858.260,00 para o Rio Grande do Norte, através da Sesap. O último repasse foi de R$ 18,7 milhões. O Governo do Estado, na presença de Jean Paul Prates, mostrou como os recursos foram ou estão sendo aplicados.

Em seu discurso, Jean Paul Prates observou que somando este valor de 35,8 milhões para saúde do Rio Grande do Norte através da SESAP, aos recursos que destinou através das Prefeituras e outras entidades, o valor chega a R$ 120 milhões, no período de 2019 a 2023.

O evento ocorreu na Governadoria, em Natal, com a presença de representantes também das entidades beneficiadas ou que estão sendo beneficiadas com os repasses financeiros. A imprensa do Rio Grande do Norte foi convidada para detalhar a população sobre a aplicação de cada centavo.

Confira como a Secretaria Estadual de Saúde distribuiu R$ 35.858.260,00, no período de 2019 ao início de 2023.

2023 - R$ 18,7 milhões

R$ 12 milhões para cirurgias eletivas em hospitais regionais

Divididos em:

R$ 5 milhões para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mososró

R$ 3 milhões para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal

R$ 3 milhões para o Hospital Regional Deoclécio Marques, em Parnamirim

R$ 1 milhão para o Hospital Regional Mariano Coelho, em Currais Novos

E mais

R$ 1,2 milhão será destinado à reforma da Escola de Saúde Pública do RN

R$ 2 milhões para a Liga Norteriograndense de Combate ao Câncer

R$ 1,57 milhão para a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer

R$ 1,3 milhão para o Hospital Infantil Varela Santiago

R$ 332 mil para APAMI de Serra Negra do Norte

R$ 340 mil para a APAMI de Portalegre

R$ 340 mil para a APAMI de Portalegre





Outros investimentos

(2019 a 2023) - R$ 5.576.260,00 - Policlínicas

Divididos em:

R$ 1,768.492,00 para a policlínica de Caicó (já pronta)

R$ 1.376.852,00 para Policlínica de Currais Novos

R$ 1.280.412,00 para Policlínica de Assu

R$ 1.085.047,00 para a Policlínica de Pau dos Ferros

R$ 1,1 milhão para a policlínica de Canguaretama

2020 - R$ 6.044.912.00, para equipamentos COVID19

Divididos em:

R$ 810 mil para o Hospital Regional Alfredo Mesquita, Macaiba

R$ 1.113 milhão para Hospital Geral João Machado, em Natal

R$ 579 mil para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró

R$ 776 mil para o Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros, em São José do Mipibu

R$ 386 para o Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal, em Santo Antônio

R$ 282 mil para o Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, em Currais Novos

R$ 215 mil para o Hospital Telecila Freitas Gomes, em Caicó

R$ 542 mil para Unidade Materno Infantil de São Paulo do Potengi

R$ 581 para o Hospital Regional de João Câmara

R$ 215 mil para o Hospital Regional Cleodon Carlos de Andrade, Pau dos Ferros

R$ 283 mil para o Hospital Central Coronel Pedro Germano, em Lajes

R$ 72 mil para o Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos, de Assu

R$ 184 mil para o Hospital Giselda Trigueiro, em Natal

(2020) R$ 5 milhões destinados para cirurgias eletivas ortopédicas e ginecológicas

Divididos em:

R$ 600 mil 1ª Regional de Saúde – Grande Natal

R$ 500 mil para a 2ª Regional de Saúde, em Mossoró

R$ 250 mil para 3ª Regional de Saúde, em João Câmara

R$ 250 mil para 4ª Regional de Saúde, de Caicó

R$ 450 mil para a 5ª Regional de Saúde, Santa Cruz

R$ 2,2 milhões para a 7ª Regional de Saúde, Grande Natal

R$ 150 mil para a 8ª Regional de Saúde, em Assu

E mais:

2022 - R$ 217 mil Recursos destinados para tratamento de hormoioterapia em 90 pacientes do Hospital Giselda Trigueiro, por 6 meses, em Natal.

(2020) R$ 250 mil para ampliação da lavanderia do Hospital Mariano Coelho, de Currais Novos