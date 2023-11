"Ocorreu tudo conforme planejado e esperado", diz PM sobre Enem 2023

"Ocorreu tudo conforme planejado e esperado". As palavras são do coronel PM Josemário Xavier, coordenador operacional do esquema de segurança do ENEM 2023 no Rio Grande do Norte. Ainda de acordo com o oficial, nenhuma ocorrência relevante foi registrada neste primeiro de domingo de provas. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio voltam a ser aplicadas no próximo domingo, dia 12, novamente mobilizando mais de 700 homenes das forças de segurança.

"Ocorreu tudo conforme planejado e esperado". As palavras são do coronel PM Josemário Xavier, coordenador operacional do esquema de segurança do ENEM 2023 no Rio Grande do Norte. Ainda conforme o oficial, nenhuma ocorrência relevante foi registrada neste primeiro de domingo de provas.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio voltam a ser aplicadas no próximo domingo, dia 12. Em todo o Brasil, 4 milhões de candidatos estão fazendo as provas do ENEM 2023, que este ano teve como tema de redação: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

No RN, o esquema de segurança conta com 700 policiais militares. São dois para cada um dos 266 locais de provas (distribuídos em 40 municípios) e mais um efetivo extra para atuar exclusivamente na escolta e fiscalização. São mais de 100 mil estudantes fazendo provas.

Em Mossoró, as principais locais de provas foram UFERSA, UERN e UNP. Tendo também se destacado a Escola Estadual Professor Abel Coelho Freire. Seguiu o mesmo do restante do estado, transcorrendo na maior tranquilidade.

Além do policiamento ostensivo e preventivo nas ruas, a SESED abriu o Gabinete de Gestão Integrado (GGI). A sala funciona na sede da própria secretaria, na Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado, e recebeu neste domingo representantes de vários órgãos envolvidos na realização do ENEM.

Presentes o próprio secretário da SESED, coronel Francisco Araújo, e comandantes e gestores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Cosern Neoenergia, Polícia Rodoviária Federal, INEP e CEBRASPE.

As provas do ENEM contou com uma sala de monitoramento nacional, no INEP, que recebeu visita do presidente Lula e também do Ministro Camilo Santana neste primeira dia de provas.

Balanço do INEP

Em coletiva de imprensa, o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o balanço do primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem):

Candidatos ausentes: 28%

Candidatos presentes: 72%

Candidatos eliminados: 4.293

Participantes afetados por problemas de logística e outros: 905

15 adultos foram presos e 5 celulares apreendidos;

Amazonas lidera o percentual de abstenção (44% de ausentes);

Histórico de Abstenções no 1º dia:

Edição Abstenção (%)

Enem 2009 37,7%

Enem 2010 27%

Enem 2011 25,29%

Enem 2012 27,29%

Enem 2013 29%

Enem 2014 28%

Enem 2015 25,31%

Enem 2016 30%

Enem 2017 30,2%

Enem 2018 24,9%

Enem 2019 23,1%

Enem 2020 51,7%

Enem 2021 atualização

Enem 2022 atualização

Enem 2023 28%