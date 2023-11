Paraninfo de turmas, Allyson prestigia formatura de 348 estudantes da Ufersa

Ao todo, 348 estudantes, de 21 cursos de graduação, receberam o Grau em solenidade comandada pela Reitora Ludmilla Amorim. Esta foi a maior formatura da história da UFERSA. Ufersa que é celeiro de desenvolvimento, transformação de vidas e honrada contribuição para o Município de Mossoró e para o RN. Ufersa é parte do que sou.”, declarou Allyson, formado em engenharia civil na Ufersa e servidor público da universidade há 13 anos.

Em uma noite emocionante e repleta de homenagens, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, foi o grande homenageado durante a Colação de Grau de turmas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), que aconteceu na noite deste sábado (11), no Garbos Recepções, em Mossoró. Allyson foi escolhido o paraninfo das turmas.

Ao todo, 348 estudantes, de 21 cursos de graduação, receberam o Grau em solenidade comandada pela Reitora Ludmilla Amorim.

Tomado pela emoção e acompanhado pela Primeira-dama, a professora Cinthia Pinheiro, o pai José Américo (Seu Dedé) e a irmã Anny Elise, Allyson recebeu das mãos da reitora Ludmilla homenagem pela sua trajetória como egresso e servidor público da Ufersa.

“Tenho o imenso orgulho de ter o nome da Ufersa cravado em minha trajetória. Na Ufersa onde aprendi tanto, sonhei tanto, conquistei tantos amigos, realizei tantos sonhos. Ufersa que é celeiro de desenvolvimento, transformação de vidas e honrada contribuição para o Município de Mossoró e para o RN. Ufersa é parte do que sou.”, declarou Allyson, formado em engenharia civil na Ufersa e servidor público da universidade há 13 anos.

O prefeito também destacou a contribuição da Ufersa para Mossoró. “Estamos de mãos dadas, Prefeitura e universidade. Hoje tenho a imensa satisfação de contar em nosso quadro de secretários e diretores com servidores da Ufersa, grandes amigos que estão, através desse trabalho, contribuindo com o desenvolvimento do Município de Mossoró”, pontuou ele.

“Aos estudantes que colam grau nesta importante instituição, parabenizo, desejo votos de sucesso, e faço ainda um pedido, que nunca, nunca parem de sonhar. O sonho é o que nos move para dias melhores, vocês são o futuro de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do nosso país”, finalizou Allyson.