Homem é morto enquanto estava sentado na calçada da casa dos pais, no Vingt Rosado. Aldecir Viana, de 52 anos, estava sentado na calçada da casa dos pais, quando um homem se aproximou a pé, sozinho, e atirou contra ele. O atirador fugiu em seguida. Segundo o sargento Josafá, do 12º BPM, testemunhas afirmaram que havia um carro esperando em uma rua próxima, para ajudar na fuga do suspeito. O delegado Caio Fábio, da DHPP, informou que a polícia civil está colhendo informações sobre a vida pregressa da vítima, que possam ajudar a identificar o suspeito, bem como a motivação do crime.

FOTO: ANNA PAULA BRITO