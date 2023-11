“Estamos enviando essa semana para a Câmara, três projetos de lei com a criação de mais vagas do concurso”. Em entrevista a jornalista Thaisa Galvão, no "FaleiPodcast", de Natal, o Prefeito Allyson Bezerra anunciou que o concurso público a ser realizado no município de Mossoró irá ofertar 500 vagas e terá edital publicado ainda este ano. O concurso, que já havia sido anunciado, anteriormente, pelo gestor de Mossoró, terá vagas para a Procuradoria-Geral do Município, Auditores Fiscais (Secretaria da Fazenda), além de Saúde, Educação e Assistência Social.

FOTO: CEDIDA