“Dia D”: confira os pontos de vacinação antirrábica neste sábado (18), em Mossoró

É importante que a população se mobilize para garantir a saúde e bem-estar de todos. “Estou aqui para informar a todos que nesse dia 18 de novembro, nós teremos o ‘Dia D’ da vacinação contra a raiva. Então estaremos distribuídos em 17 pontos espalhados em nossa cidade para fazer essa campanha tão importante para a proteção e bem-estar dos nossos animais. A partir das 7 horas da manhã até as 18 horas estaremos com esses pontos espalhados na cidade. É mais uma oportunidade daquelas pessoas que não conseguiram por algum motivo vacinar os seus animais. É importante que todos participem protegendo seus pets”, explicou Mota Neto, veterinário do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Pontos de Vacinação:

UBS Sinharia Borges - Barrocas

UBS Ildone Cavalcante - Barrocas

UBS Joaquim Saldanha - Santo Antônio

UBS Chico Costa - Santo Antônio

UBS Conchita Ciarlini – Abolição II

UBS Lucas Benjamim - Abolição III

UBS Cid Salém Duarte - Abolição IV

UBS Luiz E. Bezerra - Santa Delmira

UBS Sueldo Câmara - Aeroporto

UBS Chico Porto - Aeroporto

UBS Marcos Raimundo da Costa - Belo Horizonte

UBS Maria Neide da Silva - Dom Jaime Câmara

UBS Maria Soares da Costa - Alto de São Manoel

UBS Vereador Lahyre Rosado – Alto do Sumaré

UBS Duclécio Antônio de Medeiros - Costa e Silva

UBS Aguinaldo Pereira - Vingt Rosado

UBS Francisco Pereira de Azevedo - Liberdade I