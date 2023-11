Larizza Queiroz recebe comenda Amigo da Medicina do RN

Em noite memorável nesta sexta-feira (17), em Mossoró, o CREMERN realizou a entrega da Comenda Amigo da Medicina 2023, a diretora geral da APAMIM, Larizza Souza Queiroz Lopes, profissional que, com coragem e conhecimento técnico, atuou diretamente na restauração da obstetrícia e contribuiu de forma crucial para salvar centenas de vidas, também, durante a pandemia da Covid19, estruturando e gerenciando hospital para atender quase 1 milhão de habitantes do Oeste do Rio Grande do Norte. Larizza dedica a honraria que recebeu aos auxiliares, a família e ao juízo da 8ª Vara Federal de Mossoró.

Em noite memorável nesta sexta-feira (17), em Mossoró, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte - CREMERN realizou a solenidade de entrega da Comenda Amigo da Medicina 2023, com a presença das principais autoridades da instituição no RN.

A homenagem foi outorgada para a Diretora Geral da Junta de Intervenção Judicial Federal na APAMIM, Larizza Souza Queiroz Lopes, profissional que, na sua área de atuação, colaborou para a boa prática da Medicina e pela melhoria na assistência à saúde da população.

A Comenda Amigo da Medicina foi criada através da resolução Número 001/2015 e este ano está em sua 7ª edição. A escolha da homenageada se deu pelos relevantes serviços prestados durantes os últimos anos na administração do Hospital Maternidade Almeida Castro.

Durante a solenidade foram exibidos vídeos, mostrando a transformação pela qual passou o Hospital Maternidade Almeida Castro, gerido pela APAMIM, beneficiando centenas de mulheres e bebês nascidos em Mossoró. A média anual de partos é 7,5 mil.

Larizza Queiroz foi nomeada pela Justiça Federal, por indicação do Poder Executivo, para assumir o comando da intervenção Judicial na APAMIM, em outubro de 2014, época que a única maternidade de toda a região, para partos de alto risco, havia parado de funcionar, devido a inúmeros problemas, todos, graves.

E foi por desempenho, graças ao seu conhecimento sobre a funcionalidade dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (ela é auditora do SUS), dedicação e coragem, que os serviços foram recuperados e os problemas estão sendo sanados um a um.

Em sua fala, Larizza Queiroz creditou o sucesso do seu trabalho em benefício de uma população de quase um milhão de habitantes a uma equipe maravilhosa e ao pulso firme do juiz Orlan Donato Rocha, ex da 8ª Vara Federal de Mossoró, que estava à frente da intervenção judicial desde 2014. Ele se transferiu de Mossoró para Ceará Mirim há pouco tempo.

Além da intervenção judicial que recuperou o serviço de obstetrícia de baixo, médio e alto risco, salvando a vida de muitos bebés e mães também, também é creditado a coragem e ao conhecimento de Larizza Queiroz, a instalação do hospital de campanha, com mais de 80 leitos, para salvar vida de milhares de pessoas durante a pandemia da Covid19, segundo o médico Manoel Nobre, delegado do CREMERN na região Oeste do Rio Grande do Norte.

Para Larizza Queiroz, a homenagem é um grande reconhecimento de toda sua dedicação. “Fico muito feliz e agradecida por receber essa homenagem. Tenho também a certeza que, através do nosso trabalho junto a toda equipe do Hospital Maternidade Almeida Castro, estamos conseguindo dar assistência digna para todos os pacientes”, declarou.

A mesa foi composta pelo Presidente do CREMERN, Dr. Marcos Jácome, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Jeancarlo Cavalcante, o conselheiro e delegado do CREMERN em Mossoró, Dr. Manoel Nobre, a secretária de saúde de Mossoró, Morgana Dantas e o Juiz Federal Orlan Donato Rocha. Presentes também ao evento a Dra. Maria Cristina Monte, Conselheira e 1ª secretária do Cremern, o Dr. Neuman Figueiredo, Conselheiro e Tesoureiro do Conselho, além de parentes e amigos da homenageada.