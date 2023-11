Mossoró Iluminada: Prefeitura amplia iluminação da entrada da cidade, na avenida Presidente Dutra

O trabalho faz parte das ações do “Estação Natal”, onde a cidade é decorada e iluminada para as festas de fim de ano. Na tarde desta sexta-feira (17), o prefeito Allyson Bezerra fiscalizou o trabalho realizado pela equipe da Semurb, ressaltando a importância da iluminação no trecho e da limpeza urbana no local. O trecho recebeu ações dos programas: Mossoró Limpa’ e o ‘Mossoró Iluminada’. Com a limpeza de todo ambiente, até o viaduto, assim como a iluminação, com postes circulares, que vão iluminar todo o trecho.

A Prefeitura de Mossoró, através do prgrama 'Mossoró Iluminada', está ampliando a iluminação em trecho da avenida Presidente Dutra, na entrada da cidade, na região do viaduto de acesso a Natal. No local, estão sendo instalados oito postes, com lâmpadas de LED com potência de 200 watts. Além da nova iluminação, o espaço também recebeu um mutirão de limpeza nos últimos dias.

O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB), como destaca o titular da pasta, Miguel Rogério. “Nós estamos aqui com dois programas, o ‘Mossoró Limpa’ e o ‘Mossoró Iluminada’. Nós fizemos a limpeza em todo esse ambiente, até o viaduto, e estamos instalando a iluminação, com postes circulares, que vão iluminar todo o trecho”, frisou, acrescentando:



“Quem entrar na cidade, verá uma Mossoró limpa, iluminada, uma cidade linda, para abrigar todos os turistas, principalmente agora, nesse período de Natal. Estamos dando um banho de luz na cidade”, reforçou o secretário Miguel Rogério, mencionando o projeto “Estação Natal”, que terá sua programação iniciada no dia 25 de novembro.

Na tarde desta sexta-feira (17), o prefeito Allyson Bezerra fiscalizou o trabalho realizado pela equipe da Semurb, ressaltando a importância da iluminação no trecho e da limpeza urbana no local. “Quem chega agora, vindo da capital, já vê a entrada da nossa cidade completamente transformada. Estamos aqui com a operação ‘Mossoró Limpa’, retirada de entulhos, de podas, e também com a operação do programa ‘Mossoró Iluminada’, com lâmpadas de LED, postes de concreto, de qualidade, trazendo eficiência energética, mais segurança. É o dinheiro do povo sendo investido na nossa cidade, em obras e melhorias significativas para a nossa população”, finalizou.