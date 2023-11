MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 20/11/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

CONCURSO: Prefeito anuncia gratuidade em inscrições, cargo de Professor da Educação Especial e vagas para nível médio

Mossoró Iluminada: Prefeitura amplia iluminação da entrada da cidade, na avenida Presidente Dutra

Mais de 500 famílias ganham dessalinizador no Assentamento Terra Nossa

"CAF é a segunda identidade do agricultor", diz Faviano Moreira, secretário de Agricultura durante mutirão de expedição do documento neste final de semana

MOSSORÓ RURAL: 15 agricultores recebem certificados do curso de operador de retroescavadeira

Papa Francisco nomeia dom Francisco de Sales como novo bispo da Diocese de Mossoró; posse acontece em fevereiro

UERN terá canais públicos de TV e Rádio em 2024

Larizza Queiroz recebe comenda Amigo da Medicina do Conselho Regional de Medicina

Quatro bairros de Mossoró têm abastecimento reduzido

ESTADO

Governo emite ordens de serviço para reformas de escolas em Pau dos Ferros e unidades prisionais na região metropolitana de Natal

Artesãs e artesões têm até o dia 24 para se inscrever na 29ª Fiart – Encantos feitos à mão

POLICIA

Jovem tenta salvar amigo e os dois morrem afogados em São Francisco do Oeste

Idoso morre vítima de acidente de trânsito na RN-013, no município de Tibau

Homem descumpre medida protetiva e é preso pela equipe Deam na Ilha de Santa Luzia

Suspeito de atirar em vítimas durante assalto no Santo Antônio é preso

Caraubense é morto a tiros em encontro de paredões na zona rural de Upanema

NACIONAL

Programa Desenrola Brasil passa a renegociar dívidas de até R$ 20 mil a partir desta segunda-feira

Temporais causam mortes no Rio Grande do Sul e seca na região do Amazonas

INTERNACIONAL

Ultraliberal Javier Milei é eleito presidente da Argentina com 55% dos votos; em pronunciamento, eleito diz que “começa o fim da decadência da Argentina