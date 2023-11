Artesãs e artesões têm até o dia 24 para se inscrever na 29ª Fiart Encantos feitos à mão

Artesãs e artesãos do Rio Grande do Norte têm até o próximo dia 24 de novembro para concorrer a uma das 100 vagas que o Governo do Estado está disponibilizando para a 29ª Fiart – Encantos feitos à mão.



A SETHAS, por meio do Proarte (Programa Estadual do Artesanato do RN) abriu o edital para dar oportunidades aos profissionais de participarem do mais importante evento do segmento do Rio Grande do Norte, a Fiart.



O edital com prazo até a próxima sexta-feira, 24, as disponibilizará 100 vagas da seguinte forma: 70 para artesãos individuais; 10 para entidades representativas, associações, cooperativas do artesanato, economia solidária e agricultura familiar; 15 para culinaristas; 05 para essências e saboaria.



Os formulários de inscrições estão disponíveis no site da SETHAS (www.sethas.rn.gov.br, menu Legislação, aba Editais) e no link da BIO no perfil @rnsethas. As inscrições, de 10 a 24 de novembro de 2023, podem ser feitas de suas formas: presencial e on-line.



Pessoas interessadas em realizar/ a inscrição presencialmente devem se dirigir à sede do Proarte, localizada na unidade central do SINE RN, Rua Nossa Senhora da Candelária, bairro Candelária, vizinho ao prédio da OAB RN e atrás da padaria Bonfim (na Avenida Prudente de Morais.



Na forma presencial, é imprescindível levar os anexos constantes do edital já preenchidos com a documentação exigida, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 14h.



Quem optar pela inscrição On-line deve encaminhar os anexos preenchidos e documentos exigidos para o e-mail proarte.editais@gmail.com, e no campo “assunto” colocar “29ª FIART”) e no corpo do e-mail, informar o nome completo da interessada ou preencher o formulário no link: https://bit.ly/inscricaofiart que também esta na BIO do @rnsethas, da 00h00min de 10 até às 23h59 do dia 24/11/2023.



Não será validada a inscrição que não esteja de acordo com o enunciado solicitado.