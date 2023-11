Trabalhadores do Detran RN paralisam serviços nesta quarta-feira, 22

Os trabalhadores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN) farão uma paralisação dos serviços a partir desta quarta-feira (22).

O movimento foi votado e aprovado na última assembleia realizada pela categoria em Natal, no auditório do SINAI. De acordo com os servidores, a paralisação se dará diante da negativa do Governo do estado em aprovar a reposição salarial e realizar um concurso público. A paralisação vai se estender ate a sexta-feira (24).



De acordo com Ítalo Falcão, Assistente de Trânsito do Detran Mossoró, todos os setores serão afetados com a paralisação, “Com relação a Vistoria no DETRAN, todos os servidores que executam vão parar. Nos outros setores, haverá redução do efetivo, o que acarreta em redução do número de atendimentos, mais ainda estarão funcionando, como os setores de renovação de CNH, Apreensão de Veículos, Prova Teórica e Prática. Já o setor de Emissão de documentos, referente aos processos de transferência de Propriedade Veicular também será afetado, explicou.

Desde março os trabalhadores aguardam o reajuste e o acordo do concurso público que não foi feito por parte do Governo do estado.

Dentro da programação da categoria, está marcado o dia 22 um ato em Natal, saindo do Shopping Miday até Governadoria para se juntar em protesto com outras categorias da base do SINAI RN.