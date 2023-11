RN inicia matrícula para estudantes com necessidades educacionais específicas na quarta (22)

RN inicia matrícula para estudantes com necessidades educacionais específicas na quarta-feira (22). Na rede estadual, as matrículas para novos estudantes com necessidades educacionais específicas serão realizadas no período de 22/11 a 08/12 pelo portal do Sigeduc, plataforma online de gestão educacional. Em 2024, a ação ocorre em articulação com a Undime, visando aprimorar a organização das redes estaduais e municipais de ensino do RN para melhor atender às especificidades educacionais dos estudantes. “É essencial que nossas escolas tenham essa matrícula realizada com antecedência para que possamos pensar estrategicamente e proporcionar às escolas a organização dos recursos necessários à acessibilidade pedagógica, física e linguística”, frisa a professora Socorro Batista, secretária de Educação do RN.

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), em parceria com a União dos Dirigentes dos Municípios do Rio Grande do Norte (Undime), realizou o lançamento da matrícula antecipada para estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) 2024.

O evento, realizado em forma de seminário virtual, teve como objetivo principal refletir sobre a configuração da modalidade de Educação Especial inclusiva, promovendo uma abordagem equitativa, transversal e colaborativa entre os entes envolvidos.

Na rede estadual, as matrículas para novos estudantes com necessidades educacionais específicas serão realizadas no período de 22/11 a 08/12 pelo portal do Sigeduc, plataforma online de gestão educacional, disponível em www.sigeduc.rn.gov.br.

Em 2024, a ação ocorre em articulação com a Undime, visando aprimorar a organização das redes estaduais e municipais de ensino do Rio Grande do Norte para melhor atender às especificidades educacionais dos estudantes.

A matrícula antecipada para estudantes com NEE foi iniciada em 2004 e busca garantir a matrícula de estudantes apoiados pela Educação Especial.

“É essencial que nossas escolas tenham essa matrícula realizada com antecedência para que possamos pensar estrategicamente e proporcionar às escolas a organização dos recursos necessários à acessibilidade pedagógica, física e linguística”, frisa a professora Socorro Batista, secretária de Educação do RN.

Para apresentar e discutir as diretrizes e práticas inclusivas com educadores de todo o RN, a SEEC, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar (CODESE) e da Subcoordenadoria de Educação Especial (SUESP), realizou diversas atividades, entre os dias 16 e 17 de novembro, data do seminário, como a Conferência "Educação Especial Inclusiva: equidade, transversalidade e colaboração", a palestra "Educação Especial Inclusiva: Direitos e deveres na relação família e escola", além de relatos de experiências com práticas de inclusão escolar.

O evento, transmitido pelo canal da SEEC no YouTube, ampliou o acesso para educadores de todo o estado.

Destinado ao público composto por Secretários de Educação do Estado e dos Municípios do RN, Gestores das Diretorias Regionais de Educação (Direcs), Coordenadores Pedagógicos das Direcs, Supervisores de Educação Especial e Diversidade, bem como técnicos da pasta de Educação Especial, o seminário “busca fortalecer a colaboração entre os diversos agentes envolvidos na promoção de uma educação inclusiva e de qualidade”, conforme declara a professora Maria do Carmo, subcoordenadora de Educação Especial da SEEC.