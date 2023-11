Inauguração da decoração natalina marca abertura da 41ª Festa do Caju em Serra do Mel

O evento, que acontece a partir das 19h, não só iluminará a cidade, mas também marcará a abertura oficial da 41ª Festa do Caju. A decoração natalina foi cuidadosamente planejada para criar ambientes encantadores nas praças da Criança e dos Idosos, proporcionando um clima festivo a todas as idades. A árvore no calçadão, ponto central próximo ao largo da praça Cortez Pereira, promete ser um ícone brilhante, celebrando a união e a alegria desta temporada.

Essa tripla inauguração não é apenas um espetáculo visual, mas também marca o início da tão aguardada 41ª Festa do Caju, que nos próximos dias estará repleta de atividades culturais, shows musicais, barracas gastronômicas, proporcionando momentos de alegria e celebração para todos.