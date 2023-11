MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/11/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORO

Com a presença das principais autoridades políticas e empresariais do estado, maior evento do onshore do Brasil é aberto em Mossoró

Vacinação antirrábica: Mossoró atinge meta estabelecida pelo Ministério da Saúde

Vereadores aprovam PLs do Poder Executivo que criam novas vagas e garantem isenção em concursos do município

Cadastramento para comerciantes na Estação Natal segue até esta quarta-feira na biblioteca Ney Pontes Duarte

PMM vai pagar R$ 25 mil em prêmios no quarto sorteio do ano do programa “Nota Mossoró”

Redação final do PL do Orçamento de Mossoró para 2024 é aprovada por unanimidade na Câmara

Prefeitura de Mossoró divulga resultado preliminar da avaliação documental dos editais inscritos na Lei Paulo Gustavo

ESTADO

Matrícula antecipada para estudantes com necessidades educacionais específicas terá início nesta quarta-feira

Governadora inaugura Posto Avançado do Corpo de Bombeiros de Apodi

"NS-42 está chegando no RN", dia a governadora Fátima Bezerra, sobre o início da exploração e petróleo no litoral do Rio Grande do Norte

Procon Legislativo e Procon RN lançam campanha de conscientização sobre consumo responsável

POLÍCIA

Tribunal julga nesta quarta-feira comerciante que matou suspeito de assediar sua namorada

Taxista de Tibau é morto com vários tiros entre Mossoró e Tibau

PF prende 29 por tráfico internacional de drogas; Um foi em Mossoró

NACIONAL

Seleção Brasileira é derrotada por 1 x 0 para os Argentinos no Maracanã, em jogo que começou com quase uma hora de atraso devido a briga nas arquibancadas

Prates explica aos ministros e a Lula que não pode repassar ao consumidor toda a queda no preço do barril de petróleo e no valor do dólar em relação ao real, porque precisa compensar as perdas acumuladas enquanto esses mesmos indicadores estavam em alta e a companhia segurou os preços

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Acordo entre Israel e Hamas para libertação de reféns está próximo; diz líder do movimento Islamita