Maternidade Almeida Castro realiza neste domingo corrida pela prematuridade

Concentração será ao lado do Hospital Maternidade Almeida Castro, de 5 horas da manhã, com previsão de largada de 5h30. Serão 5 km de percuso na Av Rio Branco. Em Mossoró, são realizados média de 7.500 partos ao ano, sendo que 25% são prematuros com baixo peso, o que requer atenção muito especial ainda na maternidade e após receber alta. Acesse para ver como se inscrever.