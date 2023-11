Temperatura chegou a 39ºC na região de Mossoró e no Alto Oeste no final de semana. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (27), pela Emparn. Segundo o órgão, as chuvas deverão apresentar baixo volume nesta última semana de novembro no Rio Grande do Norte, com temperaturas variando entre 20ºC e 30ºC, na região do Litoral Potiguar. No interior, as mínimas poderão atingir 24°C, durante as madrugadas e a máxima de 35°C, durante as tardes; confira a previsão por dia.

A semana iniciou com registros de chuvas no Litoral Leste do Rio Grande do Norte. De acordo com Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) as chuvas deverão continuar nesta região com baixos volumes, acontecendo mais durante a madrugada e início das manhãs.

As temperaturas durante a semana deverão variar entre 20ºC e 30ºC, na região do Litoral Potiguar. No interior, as mínimas poderão atingir 24°C, durante as madrugadas e a máxima de 35°C, durante as tardes.

“As chuvas decorrem da influência das condições oceânicas, com temperaturas um pouco acima do normal, mais umidade associados a ventos do leste, formando nuvens com chuvas. Este cenário com chuvas com baixos volumes deve continuar até quinta-feira. Entre sexta e sábado, poderemos ter volumes mais significativos no interior do estado”, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

Sobre as temperaturas do final de semana, o Sistema registrou máximas entre 33°C e 39ºC, na região de Mossoró e no Alto Oeste.

Previsão da semana- dia a dia

27/11/23 - Segunda-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas na região do litoral, Mossoró, alto oeste e Seridó, demais regiões nublado a claro.

28/11/23 - Terça-feira - Céu nublado com chuvas e trovoadas, céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.

29/11/23 - Quarta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral, Vale do Açu e região de Mossoró, demais regiões céu parcialmente nublado a claro.

30/11/23 - Quinta-feira - Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral, demais regiões céu parcialmente nublado a claro.

01/12/23 - Sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todo estado.

02/12/23 - Sábado - Céu parcialmente nublado com chuvas no litoral, céu nublado a claro em nas demais regiões do estado.