CBMRN comemora 106 anos com entrega de medalhas para personalidades civis e militares

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) promoveu uma solenidade comemorativa nesta segunda-feira (27), celebrando seus 106 anos de história. O evento ocorreu no Centro de Convenções de Natal e foi marcado pela entrega da medalha do mérito Major José Osias da Silva, a maior comenda da corporação, que foi concedida a mais de 100 personalidades civis e militares do estado.



A solenidade também prestou homenagem ao capitão João Fernandes de Almeida, o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte — instituição criada oficialmente em 29 de novembro de 1917.



Interpretado pelo sargento Flademir Dantas, bombeiro militar desde 2002, o capitão João Fernandes de Almeida subiu ao palco, saudando os presentes, abrindo a solenidade oficialmente. “É uma honra interpretar um personagem tão importante para os bombeiros militares do Rio Grande do Norte”, disse.



O sargento Flademir vestia uma farda que rememorava os primeiros uniformes da corporação, datado da segunda década do século XX, quando os bombeiros tinham apenas 24 praças. Hoje, após 106 anos, a instituição tem um efetivo de 873 oficiais e praças, cobrindo áreas estratégicas em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Assu, Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros, Caicó e Currais Novos.



A governadora Fátima Bezerra, comandante em chefe das forças de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, prestou homenagem à instituição aniversariante, ressaltando a importância dos bombeiros militares para a sociedade potiguar.



“O Corpo de Bombeiros desempenha um papel crucial, especialmente no salvamento e extinção de incêndios, marcando presença na vida das cidades. Atualmente, temos mais alunos em formação, prontos para contribuir com o Rio Grande do Norte”, disse a governadora.



Ainda de acordo com a chefe do executivo, a perspectiva é incorporar mais 73 novos praças no primeiro semestre de 2024. Segundo Fátima Bezerra, os novos praças serão importantes para ampliar a interiorização da corporação, alcançando cada vez mais municípios potiguares.



A governadora também destacou a importância da Medalha Mérito Bombeiro Militar Major José Osias da Silva para o reconhecimento dos serviços prestados por personalidades militares e civis. "É um reconhecimento aos que contribuem para a segurança e a proteção da população do nosso estado", afirmou ela.



A medalha do mérito foi instituída pelo decreto 12.836 de 07 de dezembro de 1995 e posteriormente alterada pelo decreto n° 16.323 de 12 de setembro de 2002. Além de personalidades militares, a solenidade homenageou deputados estaduais, procuradores, desembargadores, empresários, médicos, psicólogos, jornalistas e outros profissionais que tenham prestado relevantes serviços ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do.



Segundo o comandante da instituição, coronel Luiz Monteiro, o Corpo de Bombeiros potiguar testemunhou avanço nos investimentos, como dois concursos, que fortaleceram o quadro de profissionais. Ele também ressaltou que os recentes investimentos expressivos foram destinados ao aprimoramento das instalações e equipamentos.



“Nossa maior riqueza é o nosso capital operacional, representado por homens e mulheres, que estão sempre prontos para servir às comunidades. Ao longo dos anos, enfrentamos desafios e seguimos focados na excelência das nossas atribuições”, comemorou.



Homenageados



Na ocasião foram homenageados com a Medalha Mérito Bombeiro Militar Major José Osias da Silva 72 militares e 31 civis, entre eles secretários como a de Educação do Estado Socorro Batista, a secretária de Saúde Lyane Ramalho, o secretário Extraordinário de Gestão e Projetos Especiais do RN - José Adriano de Sousa Gadelha, o secretário de Estado da Administração Penitenciária do RN - Helton Edi Xavier, o secretário Adjunto da Secretaria Estadual de Tributação do RN - Álvaro Luiz Bezerra, o Secretário de Comunicação do Estado Daniel Cabral, a Procuradora Geral de Justiça - Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira, o chefe do Cerimonial do Governo do Estado do RN - João Batista de Santana Costa, entre médicos, procuradores, empresários, jornalistas e deputados.