MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 29/11/2023

MOSSORÓ

Do Diocesano à Catedral de Santa Luzia: Padre Sátiro recebe últimas homenagens

Prefeito Allyson Bezerra irá homenagear Padre Sátiro em uma obra do Mossoró Realiza

Inscrições no PSS da educação de Mossoró começam nesta quarta-feira

UPA do Santo Antônio fica sem energia por 5 horas; gerador garante funcionamento

Oscilações de energia causaram a paralisação de 8 poços de Mossoró

Moradores da Belo Horizonte protestam pela falta de água e do Sumaré pela falta de energia

ESTADO

Com chuvas históricas e atípicas com de até 381mm acumulados em 24h, causam estragos em Natal e cidades vizinhas; Meteorologista Gilmar Bistrot prevê chuvas no Alto Oeste

Prefeitura de Natal decreta situação de emergência por 90 dias por causa das chuvas

Defesa Civil estadual orienta a população de como pedir ajuda em caso de incidentes com as chuvas

Prazo para aproveitar benefícios do Novo Refis 2023 termina na próxima quinta-feira (30)

POLICIA

Agricultor mata jovem namorado da ex-mulher com pauladas em Patu

Acidente na BR 304: Motorista de caminhão mata motociclista entre Assu e Itajá

Receita Federal apreende em Natal quase 5 quilos de skunk enviados em embalagem de piscina infantil

Cadeirante que só mexe os dedos e o pescoço comanda o tráfico de drogas em Alexandria, diz delegado e comandante da PM local; Nesta terça, as forças de seguranças prenderam um preso de justiça e a mãe dele, gerente da boca de fumo do Daniel Aleijado

Colisão de moto e ônibus escolar mata agricultor na zona rural de Umarizal

NACIONAL

Câmara aprova urgência no projeto de lei sobre energia eólica no mar, com “jabuti” do “Rei do Gás” que pode custar até 28 bilhões ao consumidor de energia no Brasil

Petrobras e BNSES conduzem 8 projetos voltados à recuperação de manguezais e restingas