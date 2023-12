HRTM realiza sexta captação de órgãos para transplante em 2023. O procedimento está acontecendo nesta quarta-feira (29). Desta vez serão captadas as córneas, destinadas para transplante em Natal, o fígado, que vai para Brasília/DF, além dos rins, que salvarão vidas em Mato Grosso e no Rio Grande do Sul.

Uma nova captação de órgão para transplantes está sendo realizada na manhã desta quarta-feira (29), no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

O procedimento acontece graças à solidariedade de familiares que autorizaram a doação dos órgãos de uma senhora de 60 anos. Ela estava internada no hospital e teve a morte cerebral confirmada. A paciente era natural do município de Rafael Fernandes. O ato de amor irá salvar 4 vidas.

Estão atuando na captação as enfermeiras Mariana e Tathiane, o anestesiologista Allan Kardec e os médicos Cesar Britto e Felipe Salviano.

No procedimento, serão captadas as córneas, destinadas para transplante em Natal, o fígado, que vai para Brasília/DF, além dos rins, que salvarão vidas em Mato Grosso e no Rio Grande do Sul.

Esta é a sexta captação de órgãos realizada neste ano de 2023, no HRTM. Desde o ano de 2016, quando a unidade iniciou as captações, já foram realizados 50 procedimentos deste tipo.