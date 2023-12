Pai de santo é assassinado a tiros dentro de casa, no município de Areia Branca. O crime aconteceu por volta das 23h desta quarta-feira (29), no bairro São João. Segundo informações da polícia civil, a vítima, identificada como Iran Pedro Nolasco, estava domingo com seu companheiro, quando um homem invadiu a casa e atirou contra ele. De acordo com o delegado Raphael Laboissière, ainda não há evidências que apontem a motivação do crime. Iran era técnico em enfermagem no hospital da cidade e pai de santo da religião do candomblé. Tido como uma pessoa querida na cidade.

FOTO: REPRODUÇÃO