O calendário de pagamento do 13º salário dos servidores estaduais do Rio Grande do Norte deverá ser lançado no próximo sábado (02). A informação foi repassada pelo secretário da Fazenda do estado, Carlos Eduardo Xavier, durante entrevista ao programa “Mais Política” da Rádio Difusora de Mossoró desta quinta-feira (30).

Sobre a data para início do pagamento do 13º, o secretário informou que a intenção do governo é realizar o pagamento do décimo terceiro em três datas, começando em 10 de dezembro, com término previsto até o dia 30 de janeiro.

“Esse calendário deverá ser executado em três datas, a primeira no dia 10 de dezembro, tendo um complemento dia 30 de dezembro e finalizando no dia 10 de janeiro de 2024 quando todos os servidores do estado estarão com o 13º salário nas contas”, afirma o secretário.

Nesta quinta-feira (30) 0 governo está finalizando o pagamento salarial do mês de novembro para ativos, inativos e pensionistas. Mais da metade do funcionalismo estadual já recebeu o salário integral na primeira quinzena do mês.

Ao longo do dia serão depositados na conta dos servidores os 70% restantes para quem recebe acima de R$ 4 mil e o salário integral dos trabalhadores da Educação e dos lotados em pastas com recursos próprios.