Policlínica será construída entre o Ginásio e a Faculdade de Medicina da UFERSA

Definição do local ocorreu nesta sexta-feira, 1, em reunião do prefeito Allyson Bezerra com o Conselho Universitário da UFERSA, que aprovou o projeto, prevendo um investimento de aproximadamente R$ 6 milhões, para beneficiar a população do lado leste de Mossoró e também servir como campo de estágio para os alunos da faculdade de Medicina da UFERSA.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, se reuniu na tarde desta sexta-feira (1º), com a Reitora da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Ludimilla Oliveira, e com o Conselho Universitário (CONSUNI), onde, de forma unânime, foi aprovada a Cessão do terreno da Ufersa para a construção da Policlínica. O terreno fica de frente a BR 110, entre o Ginásio de Esportes e a Faculdade de Medicina.

A proposta é atender toda população do grande Alto de São Manoel, que atualmente está sendo obrigada a procurar este serviço no PAM, do Bom Jardim, que está sobrecarregado com a demanda de atendimento de toda a cidade, zona rural e até de cidades vizinhas. A Policlínica também pode servir de campo de estágio para os alunos do Curso de Medicina da UFERSA.

O investimento será de quase R$ 6 milhões, recursos já assegurados no Programa Mossoró Realiza.

Allyson classifica o local como muito bom, do jeito que a população merece. “Um local moderno e de excelência, com tecnologias avançadas, exames e diversas especialidades de atendimento, um local do jeito que o nosso povo merece.”

Além do prefeito e da reitora, estiveram presentes o secretário de planejamento e projetos do município, Almir Mariano, que destacou que todos os projetos já estão prontos só aguardando para serem licitados. O Coordenador do Curso de Medicina da Ufersa, Rodrigues, e o professor Rodrigo Costa, do Centro de Ciências da Saúde.



“A policlínica vai beneficiar a população, além de contribuir com a formação de alunos e professores da Ufersa. Lembrando, que todos os projetos foram feitos por alunos egressos da Ufersa, que foram contratados pela prefeitura e estão exercendo suas profissionais contribuindo com o desenvolvimento de Mossoró e da população,” disse o chefe do executivo.

“Estou muito feliz e grato, enquanto prefeito, pois esse é mais um avanço que damos na nossa gestão, sempre em benefício do nosso povo, e agora em parceria com a Ufersa, com o Curso de Medicina e de Ciências da Saúde. Esse é o nosso compromisso, continuar trabalhando com empenho e dedicação para melhorar a vida do nosso povo,” finalizou o prefeito Allyson.