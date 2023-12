MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 04/12/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORO

Festa de Santa Luzia inicia com homenagem a Padre Sátiro, retorno do oratório e belo show de Thiago Brado

Policlínica será construída entre o Ginásio e a Faculdade de Medicina da UFERSA

Mossoró foi o município que mais gerou empregos em outubro no RN

“Mossoró Rural”: Prefeitura e Senar formam alunos em cursos técnicos

Secretaria regulariza abastecimento nas comunidades Cristais e Oziel Alves

Prefeitura e parceiros realizaram mais de 700 atendimentos de animais no Parque Municipal neste final de semana

POLÍCIA

Julgamento do caso Eliel em Natal motiva cancelamento de três sessões do Tribunal do Júri Popular em Mossoró

Duplo homicídio numa estrada de acesso a zona rural de Olho D’Água do Borges

Duas mulheres morrem em acidente de trânsito na BR 226, entre as cidades de Triunfo Potiguar e Jucurutu

PM do Ceará mata friamente estudante no Centro de Uiraúna, na Paraíba

Agricultor capota Gol na Serra do Mel e morre; Mulher que o acompanhava foi socorrida com várias escoriações para o Hospital local

Suspeito de assalto morre em confronto com a Polícia Militar em Baraúna

Número de Condutas Violentas Letais Intencionais reduz 42,5% em novembro, informa Coordenadoria de Informação Estatísticas e Análises Criminais da SESED

ESTADO

União envia R$ 103,4 milhões para o Governo do Estado e as 167 prefeituras

Governo do RN prorroga prazo de adesão ao Refis até 26 de dezembro

Deputado propõe regulamentar produção de garrafões de água mineral no RN

NACIONAL

Bairros começam a afundar em Maceió e Prefeitura já evacuou 55 mil pessoas

Pacheco diz que Brasil será “potência global em economia verde e transição energética”

Acordo de Cooperação Técnica para implantação do ITA no Ceará é assinado