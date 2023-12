Polícia procura suspeito de homicídios praticados em Umarizal e Viçosa. José Dimas da Silva Martins, conhecido como “Zé Dimas” ou “Paulista”, é considerado foragido da justiça desde o dia 5 de julho, quando rompeu sua tornozeleira eletrônica. De acordo com informações do delegado Matheus Ramalho, o homem é suspeito de ter praticado um duplo homicídio, neste domingo (3), em Umarizal, além de ser investigado por homicídios cometidos nos municípios e em Viçosa. Ele é considerado um dos criminosos mais perigosos da região.

A polícia civil de Umarizal divulgou a imagem de um suspeito de ter praticado um duplo homicídio ocorrido neste domingo (3), no município.

José Dimas da Silva Martins, conhecido como “Zé Dimas” ou “Paulista”, é considerado foragido da justiça desde o dia 5 de julho, quando rompeu sua tornozeleira eletrônica.

Ele é suspeito de ter matado a tiros Madson Júnior Morais da Costa e Osmany de Medeiros Mesquita, crime ocorrido por volta das 23h deste domingo, em frente à praça de eventos, na RN-117, em Umarizal.

De acordo com informações do delegado Matheus Ramalho, contra “Paulista” existem cerca de 5 mandados de prisão, sendo ele investigado, ainda, por outros dois homicídios cometidos no município de Umarizal e mais um em Viçosa, ocorrido em novembro deste ano. Ele é considerado um dos criminosos mais perigosos da região.

Quem souber qualquer informação que possa ajudar a capturá-lo, pode enviar pelo número (84) 99626-2406, da delegacia de Umarizal, ou pelo 181 da polícia civil. O sigilo da fonte é garantido.