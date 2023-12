Fim do impasse: Médicos voltam com cirurgias no Hospital Tarcísio Maia

De acordo com a nota enviada pela assessoria de comunicação da Secretaria do Estado da Saúde Pública (Sesap), as cirurgias estão sendo realizadas normalmente na unidade. “A direção do Hospital Regional Tarcísio Maia esclarece que os procedimentos cirúrgicos na unidade estão acontecendo normalmente a partir desta terça-feira (5). O pagamento das empresas que prestam este tipo de serviço está em dia”, diz a nota. O Portal Mossoró Hoje também entrou em contato com a assessoria do HRTM, que confirmou o retorno das cirurgias eletivas.

