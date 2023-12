A casa do senhor Raimundo Pereira Filgueiras, conhecido como Filgueira, de 76 anos, pegou fogo, na tarde desta terça-feira (5), no Abolição V, em Mossoró. O idoso contou ao MOSSORÓ HOJE como tudo aconteceu. Segundo ele, o incêndio começou após uma troca de um botijão de gás. Ele teria deixado o botijão vazio ao lado do novo e ao riscar o fósforo para ligar uma das bocas do fogão, a mangueira do gás incendiou, “ficou tipo um massarico”, disse.