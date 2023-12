Vazamento de gás provoca incêndio e destrói residência no Abolição V. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (5), em uma residência localizada em frente à praça do conjunto Monsenhor Américo Simonetti, mais conhecido como Abolição V, em Mossoró. O incêndio ocorreu durante uma troca de botijão de gás. O morador, contou ao corpo de bombeiros que acredita que vazou gás pela mangueira, provocando uma labareda de fogo. Ele afirmou que chegou a tentar conter as chamas, mas o fogo se espalhou rapidamente pelo local.

FOTO: BOMBEIROS MOSSORÓ