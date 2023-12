Ufersa é contemplada com R$ 5,5 milhões em emendas e 41 nova vagas para professores . A Portaria com a redistribuição de cargos e códigos de vagas para as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) foi publicada nesta quarta-feira (6), no Diário Oficial da União. “Essas conquistas são resultados de muitas idas e vindas a Brasília em busca de soluções e recursos para o bom funcionamento da nossa Universidade”, considerou a reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira.

O ano de 2023 termina com conquistas para a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). Nesta quarta-feira (6), o Diário Oficial da União trouxe Portaria com a redistribuição de cargos e códigos de vagas para as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). A Ufersa foi contemplada com 41 vagas para docentes.

Outra conquista foi à conquista de quase R$ 5,5 milhões, provenientes de emendas impositivas dos parlamentares federais do RN para a Universidade.

“Essas conquistas são resultados de muitas idas e vindas a Brasília em busca de soluções e recursos para o bom funcionamento da nossa Universidade”, considerou a reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira.

Sobre as vagas para a contratação de novos docentes, a reitora ainda aguarda ofício do Ministério da Educação sobre o direcionamento na distribuição dos novos códigos. “Muito feliz com as conquistas que são fruto do nosso trabalho e empenho para solucionar entraves encontrados pela gestão”, comemora a professora.

A reitora adiantou que a Universidade vai aguardar o anúncio oficial sobre a destinação das emendas, mas adiantou que estão contemplados: o Parque Tecnológico do Semiárido, a Assistência Estudantil, os Projetos Centro de Equoterapia, o Piloto Seguro, o Regulariza e, o Projeto de dessalinização. Também virá recursos para a instalação da primeira emissora de rádio educativa do interior do Rio Grande do Norte, a FM Semiárido.

Para a reitora, a gestão da Ufersa conclui mais um ano de trabalho de forma positiva. “Estamos concluindo mais um ano de trabalho com êxito, com um bom relacionamento com os parlamentares potiguares que têm reconhecido a importância e o potencial da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, bem como com toda a equipe do Ministério de Educação que tem dado total apoio às demandas encaminhadas pela instituição”, concluiu a reitora Ludimilla Oliveira.